BARONISSI. AL VIA IL PAGAMENTO ON LINE DEI TICKET PER LA MENSA SCOLASTICA

Svolta digitale per la mensa scolastica a Baronissi. Da marzo è prevista in via sperimentale – inizialmente per la sola scuola San Francesco che diventa così istituto pilota – l’introduzione dei ticket mensa elettronici. Prima di procedere al pagamento, è necessario iscriversi al servizio attraverso lo spid, accedendo all’apposito link sul sito del Comune. I ticket sono virtuali e possono essere acquistati da un minimo di uno a un massimo definito dal genitore.

Il Comune di Baronissi ha realizzato il portale telematico attraverso cui sarà possibile effettuare operazioni di pagamento, controllo e verifica della situazione di ogni singolo utente. La nuova organizzazione del servizio “on line” ha lo scopo di agevolare le famiglie nel rapporto con il Comune, riducendo gli accessi agli sportelli.

“La novità riguarda il superamento del “buono pasto” cartaceo, che viene sostituito da un portafoglio elettronico ricaricabile – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – è un passaggio importante verso la piena informatizzazione dei servizi pubblici. Il progetto per la digitalizzazione dei servizi scolastici consentirà risparmio di tempo per i genitori e snellimento delle pratiche. Il ticket digitale rappresenta una modalità semplificata, più sicura e trasparente. Con questo nuovo metodo l’utente ha la possibilità di verificare in tempo reale l’effettivo consumo dei pasti, i costi e le tariffe applicate”.

“Chiediamo soltanto un piccolo impegno da parte dei genitori che si dovranno iscrivere al portale – afferma Luisa Genovese, consigliera comunale delegata alla scuola – e potranno costantemente monitorare in maniera autonoma la propria situazione, senza doversi rivolgere agli uffici comunali per eventuali incongruenze o segnalazioni di mancato pagamento. Ovviamente, nel caso in cui il genitore si dimentichi di ricaricare il ticket elettronico, non ci sarà alcuna conseguenza nella distribuzione dei pasti ai bambini, che viene sempre garantita”.

Ogni giorno verranno scalati in modo automatico gli importi corrispondenti ai pasti effettivamente consumati dallo studente, dato che sarà rilevato direttamente dal registro elettronico. Altra novità importante riguarda la possibilità di verificare tramite internet la situazione di ogni singolo utente.

Il portale è già operativo per le registrazioni e gli utenti potranno registrarsi e chiedere le credenziali per l’accesso alle funzionalità previste. Il costo resta invariato e dunque 2.20 a ticket per un figlio frequentante la scuola d’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, due euro per chi ha due figli e 1.80 euro per tre figli. E’ possibile registrarsi fino al 28 febbraio 2022.