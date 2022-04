PER AUMENTARE FORNITURE DI GAS IL GOVERNO DRAGHI RIPARTE DAL SUD ITALIA

Ci sono anche nuove fonti di fornitura di gas nel piano che il Governo Draghi sta mettendo a punto, per renderlo operativo con un apposito Decreto nei prossimi giorni: si tratta di alcuni interventi che avverranno, direttamente, in Italia, soprattutto nel Sud Italia.

Il Decreto dovrebbe contenere, tra gli altri provvedimento, una facilitazione tecnica grazie alla quale le aree limitrofe ai progetti Argo e Cassiopea di Eni in Sicilia non saranno incluse nelle zone off-limits per le attività di estrazione. In questo modo, la produzione potrà ripartire da qui (dove le stime di settore indicano in 10 miliardi di metri cubi il potenziale in termini di riserve), facendo così alzare l’asticella nazionale, anche per via dell’apporto assicurato da altri giacimenti nel basso Adriatico, tra Marche ed Emilia Romagna.