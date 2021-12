PER I COMUNI 15.000 ASSUNZIONI GRAZIE AD UN EMENDAMENTO AL PNRR

Un emendamento governativo al decreto Pnrr che entrerà nel vivo dell’esame alla Camera la prossima settimana apre le porte dei Comuni a 15mila assunzioni di tecnici a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del Recovery Plan.

Il correttivo introduce uno spazio extra nei limiti di spesa, che misurano le possibilità assunzionali degli enti locali in base al rapporto fra entrate stabili e costo degli stipendi. E soprattutto offre una risposta concreta al grido lanciato a più riprese dai sindaci sul rischio di veder sfumare gran parte dei 40 miliardi assegnati dal Piano nazionale agli enti locali per impossibilità di attuare interventi e investimenti con una struttura amministrativa che negli ultimi dieci anni ha perso il 20% del personale (Sole 24 Ore del 16 novembre). «Il governo ha accolto l’allarme che abbiamo lanciato all’assemblea Anci di Parma», commenta il presidente dell’Associazione dei Comuni Antonio Decaro.

Share on: WhatsApp