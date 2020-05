PER MARESCA L’OK DI TUTTI I PARTITI. PER CALDORO RUOLO NAZIONALE E REGIONALE IN FI

Sono ore decisive per tutto il centro per chiudere il cerchio sul nome del magistrato Catello Maresca, che domani compiraà 48 anni, per la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania. Partiti ma non solo perchè sono in atto movimenti per il sostegno di alcune civiche in favore di Maresca, che ha già vissuto un’esperienza da consigliere comunale a soli 21 anni nel Comune di San Giorgio a Cremano.

C’è bisogno della benedizione dei leader nazionali, gli unici legittimati in questa situazione a creare una nuova alleanza in Campania: da Salvini alla Meloni, da Toti a Berlusconi che, tra l’altro, sta pensando anche a come rivitalizzare il ruolo dell’ex Presidente Stefano Caldoro, fino ad oggi in campo per la candidatura anti-De Luca. Proprio dal quartier generale di Forza Italia, a breve, potrebbe arrivare un prestigioso incarico per Caldoro: un ruolo di garanzia all’interno del partito nazionale ma anche, e soprattutto, il delicato compito di Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania.