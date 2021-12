PER NON BLOCCARE L’ITALIA, IL GOVERNO PENSA ALLA RIDUZIONE DELLA QUARANTENA PER I VACCINATI

Prima che vengano bloccati anche i servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alle infrastrutture, a causa dell’elevato numero di persone poste in quarantena, il Governo Draghi il prossimo 29 Dicembre ha convocato il CTS per approvare una riduzione del periodo di isolamento per chi ha avuto contatti con persone positive.

In particolare si sta valutando la possibilità di ridurre i sette giorni di isolamento per i vaccinati entrati in contatto con un positivo, almeno per chi abbia già ricevuto la terza dose.

Nei prossimi giorni dovrebbe esprimersi il Cts sulla base di dati più completi sulla variante Omicron ma intanto il tema è sul tavolo.

“La riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta col ministro Speranza, gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanita'”, ha confermato il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo.