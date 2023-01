PIERO DE LUCA ED IL NUOVO RUOLO DI RESPONSABILE SUD PER STEFANO BONACCINI

Alla fine è stato trovato un punto di equilibrio, perchè la scelta di individuare come Vice Segretario l’eurodeputata campana Pina Picierno qualche mal di pancia lo aveva provocato negli ambienti Pd della Campania vicini al Presidente Vincenzo De Luca: per il figlio Piero, deputato e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, Stefano Bonaccini ha trovato un ruolo, quello di responsabile per il Sud della campagna elettorale per la carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico. Un ruolo che scavalca anche il Presidente della Puglia Michele Emiliano che, ora, chissà come reagirà, considerato che aveva immaginato, al posto di Piero il padre Vincenzo. Intanto lo stesso Piero De Luca è nel pieno della sua personale campagna elettorale.

“Da Lecce a Ostuni, da Bari a Matera fino ad Avellino.” Scrive Piero De Luca.

“Centinaia di chilometri percorsi con Stefano Bonaccini per incontrare tantissime persone che, ogni giorno, animano la nostra comunità. Ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire: dal protagonismo dei nostri militanti sui territori, dall’importanza del Sud per il rilancio dell’intero Paese. Abbiamo sentito con forza l’energia, la passione, la voglia di cambiamento e di partecipazione dei nostri militanti, per costruire insieme un nuovo Partito Democratico che sia davvero popolare.”