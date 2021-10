PIERO DE LUCA: “GRANDI VITTORIE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN TUTTO IL PAESE”

“Roma, con Roberto Gualtieri, Caserta, con Carlo Marino, e Torino, con Stefano Lorusso, insieme a tante altre importanti città, si uniscono ai Comuni come Napoli e Salerno, conquistati al primo turno di questa tornata elettorale-dichiara il deputato Dem-Le cittadine e i cittadini al voto hanno scelto la competenza e serietà di una squadra democratica e di centro sinistra che non sceglie la demagogia o la propaganda, ma si propone di lavorare, con unità e spirito di servizio, per il bene dei cittadini.

E ora con il Partito Democratico e i nostri sindaci, al lavoro per le sfide che le risorse del PNRR ci pongono di fronte”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.

