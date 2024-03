PIERO DE LUCA (PD): “A NAPOLI CON COMMISSIONE AFFARI REGIONALI PER AUDIZIONI SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Le diseguaglianze che oggi esistono in Italia nei servizi fondamentali alle persone aumenteranno profondamente con la Proposta di Autonomia della destra approvata al Senato. Prima di avanzare su una riforma pericolosa che, per quanto ci riguarda come Partito Democratico presenta numerose criticità, bisogna anzitutto riequilibrare l’attuale sistema di riparto e distribuzione delle risorse pubbliche, fondato sulla spesa storica, che penalizza gravemente i cittadini del Mezzogiorno.