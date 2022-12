PINO BICCHIELLI (NM): “CONCERTO IN PIAZZA AMENDOLA, ENNESIMA SCELTA FOLLE”

«400.000 euro per un concerto “a numero chiuso” è follia, ovvero circa 80 euro a cittadino. L’amministrazione comunale ha messo in atto, per la sera di Capodanno, l’ultimo atto di un fallimento che va avanti ormai da decenni, nonostante i conti in rosso e la necessità perenne di attingere, economicamente, dalla Regione Campania». Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati in merito alla serata del 31 dicembre in piazza Amendola con il concerto dei Negramaro, aperto a non più di 5.000 persone circa.

«Ennesima scelta scellerata da parte della maggioranza Napoli che rende il concerto un evento per pochi intimi, non ha saputo – ancora oggi – spiegare le ragioni del mancato utilizzo di piazza della Libertà – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – Come se non bastasse, si penalizza ancora una volta il lavoro di ristoratori e albergatori, costretti a fornire i nominativi dei loro clienti per poter permettere loro di attraversare l’area e raggiungere le varie strutture. Scelta peggiore, per questo Capodanno, non poteva essere fatta. Si mette a serio rischio la sicurezza senza andare incontro alle esigenze di una comunità che ha bisogno di rimettersi in piedi, dopo due anni di pandemia e la crisi energetica che oggi vive l’intero Paese».