GIORGIA MELONI PUNTA A CHIUDERE AL SENATO PER IL 29 DICEMBRE: PRIMA DI CONTE E DRAGHI

L’obiettivo, anche politico, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è quello di ottenere l’ok definitivo alla legge di bilancio da parte del Senato entro il 29 Dicembre, giovedi’, per scongiurare definitivamente il rischio dell’esercizio provvisorio ma anche per fare meglio, in termini di tempo, dei Governi Conte e Draghi, entrambi costretti ad arrivare al 30 Dicembre per l’approvazione della Legge Finanziaria. Il Presidente del Consiglio Meloni, è bene ricordarlo, ha avuto molto meno tempo a disposizione rispetto ai suoi predecessori Giuseppe Conte e Mario Draghi che erano in carica, rispettivamente, dall’inizio del 2020 e del 2021.

