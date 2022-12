SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “PIAZZA A NUMERO LIMITATO, SOLIDALE CON I COMMERCIANTI”

“Spendiamo 80 euro a persona”, soldi pubblici, per un evento che scontenta tutti dice Roberto Celano che si chiede perchè il concerto non sia stato organizzato a Piazza della Libertà. Anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale si schiera contro la decisione di utilizzare Piazza Amendola per un evento che avrebbe potuto richiamare in città molte piu’ persone di quanto corre il rischio di fare.

“Accessi limitati al concerto di Capodanno. Solidali con i commercianti e consapevoli dell’incapacità palese di un’amministrazione che farebbe meglio a togliere il disturbo!!!”

E’ questa la conclusione di Roberto Celano, Consigliere Comunale di Forza Italia.