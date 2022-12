SALERNO. CAPODANNO A NUMERO CHIUSO, LAMBIASE (M5S): “SINDACO NON SCARICHI SU ALTRI RESPONSABILITA’ “

“Il sindaco Napoli e la sua giunta dimostrano ancora una volta di più la loro inadeguatezza. Sprecare soldi pubblici e’ sempre esecrabile, ma farlo negli stessi giorni nei quali si certifica il dissesto del bilancio e si scaricano sulle future generazioni gli sprechi degli ultimi trent’anni di gestione De Luca, e’ davvero intollerabile.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Salerno del M5S Catello Lambiase.

Si decide di spendere una cifra esagerata per la stranota mania di grandezza di qualcuno che non siede (almeno fisicamente) al Comune e non si e’ nemmeno capaci di “usare” al meglio la ricaduta economica e sociale di una tale somma. Da una parte il concerto non sara’ fruibile se non da pochi fortunati e dall’altra mette in difficoltà i gestori dei locali della movida che si vedranno costretti a scegliere tra la privacy dei loro clienti ed una boccata di ossigeno in questo periodo di crisi. L’amministrazione Napoli non tenti di scaricare sul Prefetto colpe che sono solo sue.”