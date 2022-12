CALDORO E GRIMALDI PRONTI A COSTITUIRE UN NUOVO GRUPPO IN CONSIGLIO REGIONALE

Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi, dopo aver lasciato gli incarichi all’interno di Forza Italia, sono pronti a costituire un nuovo gruppo in Consiglio Regionale che non avrà piu’ i colori del partito di Silvio Berlusconi: nei prossimi giorni i due consiglieri regionali ufficializzeranno la propria decisione che, di fatto, farà sparire il gruppo di Forza Italia dal consiglio regionale con l’unico consigliere Cascone, costretto a migrare all’interno del Gruppo Misto. Si tratta di una decisione molto importante sotto il profilo politico perchè Forza Italia arriverà all’appuntamento con la prossima tornata elettorale per le Regionali senza avere il proprio gruppo in seno al Consiglio Regionale, salvo che, entro il 2025, il Commissario Fulvio Martusciello non riesca a convincere qualche consigliere regionale in carica – di maggioranza o di opposizione – ad aderire al partito degli azzurri.

