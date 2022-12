BOLLETTE ENERGETICHE. A DICEMBRE CALA ENERGIE ELETTRICA, CRESCE IL COSTO DEL GAS

Per le tariffe dell’elettricità «arrivano finalmente buone notizie» mentre per il gas non è ancora tempo di ribassi. È la previsione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, secondo cui «la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25%, circa 16 centesimi di euro in meno a kWh che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi a kWh».

L’Arera renderà nota la variazione entro fine anno. Quanto al gas, ha spiegato Tabarelli all’Ansa, è atteso «un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo».