CASTEL SAN GIORGIO. SALVATI (FDI): “NEL 2023 ALTRI PROBLEMI POLITICI PER LANZARA, SICUREZZA: E’ IL MOMENTO DI DISCUTERE”

Michele Salvati, è tempo di bilanci di fine anno per il Comune di Castel San Giorgio: sia per la maggioranza che per l’opposizione.

“Il 2022 è stato l’anno delle elezioni comunali. Come Fratelli d’Italia non possiamo che essere soddisfatti, considerato che in Consiglio Comunale abbiamo ben quattro rappresentanti. Siamo un partito, lo stiamo dimostrando facendo un’opposizione seria, concreta e sempre dalla parte dei cittadini”.

Mi pare che in maggioranza ci sia stata piu’ di qualche fibrillazione negli ultimi mesi.

“E’ quello che accade quando si creano maggioranze elettorali composte da persone che non hanno nulla in comune se non l’obiettivo di gestire il potere. Credo che i problemi politici per il Sindaco Lanzara siano solo all’inizio: prevedo un 2023 ricco di sorprese e di colpi di scena.”

Intanto, a Castel San Giorgio, tiene banco la questione sicurezza con alcuni strani episodi che hanno coinvolto anche un consigliere comunale.

“Sono seriamente preoccupato di quello che accade nel nostro comune; gli enormi sforzi dei Carabinieri, presenti sul territorio, non sono sufficienti a controllare un territorio vasto e nel quale manca un coordinamento anche del Comune sul fronte della sicurezza. Insieme ai colleghi consiglieri di FDI, nei prossimi giorni, presenteremo una richiesta formale per discutere del tema sicurezza all’interno del Consiglio Comunale”