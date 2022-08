POLITICHE 2022. LA PRIMA SCADENZA IL 14 AGOSTO: DEPOSITO LISTE ED ALLEANZE

Manca poco meno di una settimana alla prima scadenza burocratica per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre: il 14 Agosto dovranno essere depositati i simboli delle liste ed i loro collegamenti per le alleanze. Meno di una settimana per alcuni partiti, a cominciare da Azione, per comprendere quale simbolo utilizzare e, soprattutto, quale alleanza sottoscrivere. Dopo il 14 Agosto, ci sarà l’altra scadenza, molto attesa, che è quella per il deposito delle singole candidature: dalle 8:00 del 21 Agosto e fino alle 20:00 del 22 Agosto sarà possibile procedere alla presentazione delle liste per il Proporzionale ed anche al deposito della documentazione per le candidature nei collegi uninominali. In Campania tutte le operazioni relative al deposito delle candidature verranno effettuate presso la sede della Corte di Appello di Napoli.

Share on: WhatsApp