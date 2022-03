POLITICHE 2023. TRE NOMI PER IL COLLEGIO AGRO: STRIANESE, SERVALLI E CARPENTIERI

Anche se con una certa calma, i partiti iniziano a guardare alle prossime elezioni Politiche del 2023, alla luce del cambiamento della geografia dei Collegi Uninominali, dato per scontato che l’attuale sistema elettorale difficilmente potrà essere modificato. E c’è una certa effervescenza per il Collegio Agro alla Camera dei Deputati dove, seppure in maniera molto ufficiosa, iniziano a circolare i nomi dei possibili candidati. Si parla, all’interno del Partito Democratico, della possibile candidatura del Presidente della Provincia Michele Strianese, chiamato a settembre a provare il bis a Palazzo Sant’Agostino. Nell’area di centro destra, invece, per Fratelli d’Italia, che, come accaduto nel 2018 potrebbe rivendicare la candidatura nel Collegio dell’Agro, il nome è quello dell’attuale Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri. Infine l’area di Centro di Matteo Renzi pensa anche ad una importante adesione – che potrebbe arrivare a settembre 2022 – ossia quella dell’attuale Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

