PONTECAGNANO FAIANO. GIUNTA DOPO LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI IN PROGRAMMA IL 6 GIUGNO

I tempi per la composizione della nuova Giunta del Comune di Pontecagnano Faiano si allungano e vanno, di certo, alla prossima settimana quando – secondo alcune voci il 6 giugno – dovrebbe concludersi la fase del controllo dei voti con la proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale. Solo a quel punto, con il quadro chiaro di chi entra e di chi non entra all’interno del Consiglio Comunale, il Sindaco Giuseppe Lanzara procederà alla nomina dei nuovi assessori, provando ad accontentare le richieste di tutti i partiti ed i movimenti che hanno preso parte alla campagna elettorale che lo ha visto trionfare al primo turno, con un ampio margine nei confronti del candidato Giuseppe Bisogno.

