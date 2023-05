IL MINISTRO SANGIULIANO ED IL PRESIDENTE DE LUCA INSIEME, IN CHIESA, A MONTEVERGINE

In prima fila, entrambi, in occasione di un evento religioso molto atteso in Provincia di Avellino ma anche nel resto della Campania: l’apertura dell’anno Giubilare Verginiano della comunità benedettina del santuario mariano di Montevergine. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, uniti nella fede, divisi sul Governo.

Le celebrazioni si svolgeranno dal 28 maggio 2023 al 19 maggio 2024,

Una ricorrenza molto importante non soltanto per Montevergine e per l’Irpinia, ma per tutta la Campania e per l’Italia. Un anno di celebrazioni di grande spiritualità, tanto importanti oggi per riscoprire i valori di solidarietà e di fratellanza. La Regione Campania supporta con orgoglio gli eventi, contribuendo anche al recupero degli ambienti legati al Santuario di Montevergine e finanziando i percorsi di turismo religioso-culturale.