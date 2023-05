L’EVENTO DEL BANCO ALIMENTARE DELLA CAMPANIA SULL’ENCICLICA PAPALE LAUDATO SI

Approfondire il rapporto tra l’uomo e la natura alla luce della recente Enciclica di Papa Francesco per mettere a fuoco quale sia la vera posta in gioco nel percorso di realizzazione di quella che viene chiamata la transizione ecologica e di come possa essere governata. Un percorso che dovrà certamente essere virtuoso vale a dire di tenere conto di tutti gli aspetti in gioco: sociale, economico e naturalmente quello ambientale. Consapevoli che si deve anche condividere i rischi della transizione. Ed in questo lavoro di messa a fuoco certamente può aiutare nella riflessione la recente enciclica di Papa Francesco Laudato si’.

