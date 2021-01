PONTECAGNANO FAIANO. PRIMI ADDIO AL PARTITO DEMOCRATICO IN CITTA’

Dopo le decisioni del Sindaco di Pontecagnano Faiano Lanzara, in merito al rimpasto in Giunta, arrivano i primi mal di pancia all’interno del Partito Democratico cittadino.

A lasciare il direttivo Rita Petoliocchio.

Caro segretario, quando mi hai proposto di far parte del direttivo del PD di Pontecagnano Faiano mi aspettavo un’esperienza molto diversa da quella che ho vissuto. Doveva essere il luogo del confronto e del dialogo, per ricercare le soluzioni migliori per la nostra comunità. Invece, quelle pochissime volte che ci siamo riuniti, in due anni, ci siamo trovati di fronte a decisioni già prese, a comunicazioni da ratificare.

L’ultimo episodio – conosciuto attraverso i social – che vede un nuovo assessore proveniente da un’altra lista, in sostituzione di Paola Manzo, nelle file del PD da anni, assolve probabilmente a un equilibrio di facciata, ma infligge a chi ha creduto nella prima impostazione del sindaco, una delusione cocente.

Nessuna discussione nel direttivo, nessuna spiegazione plausibile, nessun rispetto per chi si è candidato e attendeva, legittimamente, di poter dare un contributo.

Nulla da dire su chi è coinvolto, anzi. Si tratta di persona di alto spessore professionale e umano e alla quale faccio i miei più sinceri in bocca al lupo. Sono certa farà un ottimo lavoro.

Resta però il problema della modalità di gestione personalistica e – permettimi il termine – un po’ arrogante di un’organizzazione politica che non posso condividere, anche perché so dove porterà, avendone avuto purtroppo ampio esempio in precedenza.

Per questo motivo e per quel che vale, a questo punto, preferisco terminare la mia esperienza.

Rassegno, pertanto, con effetto immediato, le mie dimissioni dal direttivo locale del PD.