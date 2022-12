PONTECAGNANO FAIANO. SICA E PASTORE, DUE NOMI PER LA CANDIDATURA A SINDACO DEL CENTRO DESTRA

Francesco Pastore, candidato sindaco nelle Comunali del 2018, esponente di Forza Italia; Ernesto Sica, sindaco per un decennio del Comune di Pontecagnano Faiano, una lunga carriera politica, oggi Segretario Provinciale dell’Udc: si gioca tra di loro, la corsa per la scelta del nome del candidato sindaco alle prossime amministrative di primavera ? Sul tavolo, certo, ci sono anche i nomi di Francesco Pastore e di Ernesto Sica – che, rispetto al giovane consigliere di Forza Italia, ha già fatto qualche passo piu’ in avanti – ma le trattative sono ancora lunghe e l’idea di una grande ed unica coalizione, di centro destra ma anche con la partecipazione di civici e di associazioni, mette fuori gioco tanto l’uno quanto l’altro. Forse, per mettere insieme una alleanza elettorale molto larga, c’è la necessità di trovare un nome di equilibrio, magari anche fuori dai partiti, che sia in grado di tenere insieme tutti.

