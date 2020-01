PRESCRIZIONE. LA PROPOSTA DI FEDERICO CONTE (LEU) SUL TAVOLO DEL GOVERNO

C’è anche la proposta del deputato di Leu Federico Conte tra le possibili soluzioni alla crisi politica provocata, dal 1 gennaio 2020, dall’entrata in vigore della legge voluta del M5S che elimina la prescrizione per ogni tipo di reato. La riunione di maggioranza, convocata per giovedi’ 9 gennaio, dovrebbe evitare una profonda spaccatura all’interno del Governo: al momento, fatta eccezione per il Movimento 5 Stelle, tutte le altre forze politiche di maggioranza vogliono una modifica della attuale legge. Dal Partito Democratico ad Italia Viva per finire a Leu che ha affidato proprio all’avvocato Federico Conte il compito di formulare una ipotesi.

Il testo, elaborato dal parlamentare salernitano, prevede il blocco della prescrizione solo dopo il rinvio a giudizio, con termini perentori per le chiudere le successive fasi processuali. Qualora la proposta non fosse accettata, il piano B di Leu è quello di mediare sulla applicazione della norma Bonafede alle sole sentenze di condanna.