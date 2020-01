A PRANZO CON DE LUCA JR ED IL SINDACO NAPOLI: 8 CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA RISPONDONO ALL’INVITO

Era stato già organizzato a fine dicembre, poi rinviato, infine fissato per oggi in un noto ristorante della city dove il deputato Piero De Luca ed il sindaco Vincenzo Napoli volevano sciogliere, a tavola, i nodi di una maggioranza che negli ultimi mesi fa un po’ le bizze. Alla fine su 26 consiglieri di maggioranza hanno risposto all’invito solo in 8, insieme ad alcuni assessori tra cui Mimmo Di Maio, Tonia Willuburgher, Dario Loffredo, Mariarita Giordano e Eva Avossa. Assenti Savastano, Caramanno, Della Greca, Falcone.

Tra i consiglieri comunali insieme al Presidente del Consiglio Alessandro Ferrara, Massimiliano Natella, Polverino, Pessolano, De Roberto, Mazzeo, Sorrentino, Galdi. A pagare il pranzo è stato il Capostaff e Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano.