AGGRESSIONE MEDICI, ELVIRA SERRA: “DANNI ALLA SANITA’ CREATI DA CORROTTI E MANCATO CONTROLLO”

“L’aggressione avvenuta al Ruggì è solo un episodio gravissimo, ma ci conferma in quale difficoltà vivono oggi gli operatori sanitari. Sempre più spesso lasciati da soli a gestire situazioni di disagio sociale che sfociano in veri atti di violenza.” E’ la pesante denuncia lanciata dalla dottoressa Elvira Serra, già Vice Sindaco di Agropoli, professionista affermata nel settore della Sanità.

“Come non citare le guardie mediche, sia in piccoli paesi che nelle grandi città, dove giovani donne e uomini fanno il proprio lavoro in locali improbabili, con servizi igienici spesso inesistenti. Nessuno vigila sulla loro sicurezza.

Di certo, i danni alla sanità non li ha creati chi nella sanità ci lavora. I danni sono stati creati dalla corruzione e dal mancato controllo.”