PRIMO CONSIGLIO REGIONALE BLINDATO PER IL COVID: ACCESSO SOLO AI CONSIGLIERI REGIONALI

Nessun collaboratore e nessun ospite esterno, limitazioni anche per la presenza della stampa, diretta sul web: accesso consentito in aula solo ai neo Consiglieri Regionali.

Anche il Consiglio Regionale della Campania si blinda per la sua prima seduta, in programma nella mattinata di lunedì 26 Ottobre: impossibile effettuarla da remoto per le operazioni di voto sul Presidente del Consiglio e sui componenti dell’Ufficio di Presidenza che devono tenersi di persona, ma è probabile che, qualora la situazione, soprattutto a Napoli e Provincia, permanga abbastanza preoccupante, le successive sedute come anche quelle delle Commissioni Consiliari possano svolgersi a distanza, come avvenuto nel corso dell’ultimo periodo della precedente consiliatura.