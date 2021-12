PROVINCIA DI SALERNO. AL LAVORO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: OGGI PRIMA RIUNIONE

Pronti, via: inizia l’avventura del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno, da oggi al lavoro, con la prima seduta del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino, chiamato a votare il bilancio di Previsione 2022 ed una serie di debiti fuori bilancio. Per il Presidente Strianese primo incontro con la nuova maggioranza, variegata ed in parte anche nuova: nel corso del primo Consiglio Provinciale non ci sarà alcun annuncio sulla nomina del Vice Presidente, questo è assodato, mentre i partiti indicheranno i rispettivi Capigruppo a Palazzo Sant’Agostino. Insomma, il vero nodo politico resta irrisolto e Strianese, insieme ai vertici del Partito Democratico, stanno giocando a prendere tempo perchè non c’è, per nulla, compattezza all’interno dello stesso gruppo di consiglieri del Partito Democratico.

agendapolitica@libero.it