MATTARELLA BIS PER EVITARE IL RISCHIO DI CONTAGI TRA I GRANDI ELETTORI ?

L’ultima, ma solo in ordine di tempo, arriva da Roma, con ogni probabilità dagli ambienti dei partiti piu’ preoccupati dagli effetti dell’elezione del Presidente della Repubblica: alcune voci parlano di una modifica alla Costituzione, con una proroga dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per evitare l’assemblea plenaria delle Camere e dei grandi elettori, per scongiurare la diffusione del virus. Una idea strampalata, nata da qualche mente malata e preoccupata di un futuro incerto, non tanto per il Covid quanto per il rischio di un voto anticipato per le Politiche, con il ritorno alla vita normale pre Marzo 2018.

