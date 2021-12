NOCERA INFERIORE. IL SINDACO TORQUATO PRONTO A NUOVE CHIUSURE PER IL 31 DICEMBRE

Il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato preannuncia un nuovo giro di vite e di provvedimenti restrittivi in occasione del 31 Dicembre.

“Il considerevole aumento dei contagi covid sul territorio comunale (del 10.22 % sul totale dei tamponi effettuati alla data del 27.12.2022), richiedono di valutare la possibile adozione di ulteriori misure di contenimento in vista della vigilia di Capodanno.”

Lo scrive il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato.

– Nella giornata di domani 30.12.2021, si terrà la Conferenza Stato-Regioni, all’esito della quale potranno essere decise possibili ulteriori misure.

– Sempre nella giornata di domani mattina si terrà un tavolo di Protezione civile presso il Comune di Nocera Inferiore per esaminare gli ultimi dati aggiornati sulla base dei quali si deciderà se adottare ulteriore misure di tutela in ambito comunale.

– Nel frattempo rinnoviamo la richiesta di massima collaborazione ai cittadini di

1. Usare ogni utile strumento di profilassi all’aperto e al chiuso (mascherine, distanziamento ecc.)

2. sottoporsi ai controlli (tamponi) in caso di contatti a rischio con soggetti risultati positivi al covid o comunque in caso di sintomi sospetti

3. sottoporsi alla vaccinazione, anche di terza dose

3 per le attività commerciali, in particolare quelle di somministrazione, ristorazione e ricezione assicurarsi che la clientela rispetti le norme di cautela sanitaria evitando all’interno e all’esterno dei locali l’ammassarsi di persone in violazione di ogni necessaria prudenza e distanziamento.