PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI PROVA A SPEGNERE LE POLEMICHE: INCONTRO TRA GRUPPI E DIRIGENTI

Il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri prova a fare il pompiere ed a spegnere le polemiche che stanno accompagnando la prima fase dell’avvio dei lavori, in Consiglio Provinciale, dopo l’assegnazione delle deleghe. Polemiche che stanno interessando sia la scelta dei singoli consiglieri come anche la loro appartenenza geografica, come nel caso di Speranza, al quale è stata affidata la delicata ed importante delega alla Viabilità Provinciale. Ed ecco allora la novità: non piu’ riunioni con la sola componente politica, ma un incontro di maggioranza al quale sono stati invitati anche i dirigenti dei diversi settori della Provincia di Salerno. L’appuntamento è per domani, mercoledi’ 24 Gennaio, a partire dalle 13:00 a Palazzo Sant’Agostino: l’invito è stato rivolto a tutti i gruppi politici di maggioranza (Partito Democratico, Campania Libera, Partito Socialista e Moderati),.

