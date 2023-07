PROVINCIA DI SALERNO. AMATO E BASELICE (FDI): “DOPO NOSTRO INTERVENTO, OK A STRADA CASTELLO-FELITTO”

Il Capogruppo Consigliere Provinciale Carmine Amato e il collega Consigliere Provinciale Giancarlo Baselice del Partito Fratelli d’Italia Comunicano

Che “la nostra interrogazione indirizzata al Presidente della Provincia Franco Alfieri, per sollecitare un intervento da parte dell’amministrazione provinciale nel tratto di strada provinciale 488 che collega Castello-Felitto, ha ottenuto i risultati sperati: questa mattina, infatti, come comunicatomi dal Coordinatore di Fdi Antonio Grazzo sono iniziati i lavori per asfaltare il tratto di strada, interrotto da oltre 5 anni, che era diventato un incubo per cittadini, automobilisti in transito nella zona ed imprenditori. Il tempo trascorso non restituirà a nessuno i costi di una interruzione per la quale, inspiegabilmente, nessun altro consigliere provinciale aveva sollevato il problema. La nostra attività di controllo e di stimolo a Palazzo Sant’Agostino proseguirà per tutte le altre problematiche che si registrano sul territorio della Provincia: Fratelli d’Italia non ha nessun politico potente da difendere ma opera solo ed esclusivamente nell’interesse dei cittadini.”

