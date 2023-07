CONGRESSO REGIONALE DEL PD, SENZA UNA DATA: LA SCHLEIN COSI’ CONTROLLA LE CANDIDATURE

Elly Schlein non ha alcuna intenzione, almeno fino alle Europee ed alle Provinciali del 2024, di lasciare spazio, in Campania, alla celebrazione del Congresso Regionale del Partito Democratico. Il Commissariamento di Antonio Misiani, almeno stando alle ultime notizie, pare destinato a proseguire ed a gestire anche il delicato momento della proposta delle candidature targate Pd, sia per le Europee che per le prossime Provinciali. La Segreteria Nazionale non vuole lasciare campo libero a De Luca ed ai suoi, in vista dei due importanti appuntamenti elettorali: soprattutto per le Provinciali la gestione dei nomi da candidare in Campania sarà tutta nelle mani di Roma, anche alla luce di possibili alleanza da siglare con il Movimento 5 Stelle su tutto il territorio regionale. La situazione, insomma, va ingarbugliandosi sempre di piu’: almeno per De Luca ed il suo gruppo di amministratori Pd in Campania.

