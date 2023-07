MERCATO SAN SEVERINO. CARLO GUADAGNO: “DAL VETRO PER RILANCIARE RACCOLTA DIFFERENZIATA”

“Partiamo dalla raccolta del vetro, un materiale eterno se correttamente riciclato, per poi dare una nuova spinta a tutta la raccolta differenziata sul Comune di Mercato San Severino dove la preziosa collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Sieco, società vincitrice dell’appalto per la raccolta dei rifiuti, sta dando importanti risultati.”

Carlo Guadagno, assessore comunale all’ambiente, guarda con grande fiducia ai prossimi mesi di lavoro.

“Grazie a Legambiente,” prosegue Guadagno, “che ci è sempre vicina per tutte le iniziative di sensibilizzazione, partiremo con una nuova campagna di comunicazione, coinvolgendo scuole, associazioni e parrocchie, per illustrare i vantaggi, economici e non solo, di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Con il Sindaco Antonio Somma c’è perfetta sinergia sugli obiettivi da raggiungere che potranno essere tagliati solo con il sostegno dei cittadini di Mercato San Severino, le prime sentinelle dell’ambiente, i primi attuatori dei nostri piani di raccolta differenziata.”