LA SARIM PREMIATA PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN ACCIAIO NEL CILENTO

La Sarim, azienda salernitana specializzata nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ha ricevuto un importante riconoscimento dal Consorzio Ricrea, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema CONAI, nell’ambito della campagna itinerante “Cuore Mediterraneo”, finalizzata a sensibilizzare cittadini e turisti sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio. A ritirare il premio per Sarim Luigi Conforto.

Il Consorzio RICREA ha consegnato uno speciale riconoscimento alla città di Pollica per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e alla Sarim per la gestione della raccolta dei rifiuti nel centro cilentano.

Secondo le stime RICREA, infatti, nel 2023 saranno raccolti 4,6 Kg di imballaggi in acciaio per abitante, un valore che non solo supera di più del doppio quello della media regionale nel 2022 (2,2 kg/abitante), ma è maggiore anche della quota nazionale di 4,4 raggiunta lo scorso anno.

“Per raggiungere questi risultati straordinari abbiamo innanzitutto favorito un importante cambiamento culturale – ha evidenziato Stefano Pisani, Sindaco di Pollica – Ormai tutti i cittadini di Pollica sono consapevoli di quanto sia importante fare la raccolta differenziata, ma vorrei sottolineare anche un altro aspetto: siamo una città a vocazione turistica e anche i cittadini temporanei fanno benissimo la raccolta. Abbiamo attivato sistemi tecnologicamente avanzati per la raccolta differenziata, come postazioni con QR code, andiamo avanti con attività di sensibilizzazione costanti, lavoriamo sulle nostre spiagge e cerchiamo di dotarci di un’impiantistica che ci consenta di raccontare ai nostri cittadini che, quando la raccolta differenziata è fatta bene, produce ricchezze”.

“Si tratta di un risultato eccezionale – ha dichiarato Mino Bardascino, CEO di Sarim – che riconosce l’impegno degli amministratori e dei cittadini di Pollica, oltre che dei nostri operatori, nel garantire il giusto conferimento degli imballaggi in acciaio, nonché di tutte le altre frazioni previste dalla raccolta differenziata”.