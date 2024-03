PROVINCIA DI SALERNO. AMATO E GIOIELLA (FDI): “CONTURSI TERME, LAVORI SVINCOLO FERMI DA MESI”

I Consiglieri Provinciali Amato e Gioiella chiedono all’ Amministrazione Alfieri, con un’interrogazione, una soluzione definitiva dei lavori del nuovo svincolo di Contursi Terme, che su segnalazione del Coordinamento “ Contursi – Alto Sele Tanagro” ad oggi risultano ancora fermi.

I lavori per la realizzazione dello svincolo in Località “Monticello” includono l’adeguamento dei tratti che collegano la suddetta area con la SP n. 91, con l’area industriale del comune di Contursi Terme, con l’area PIP in Loc. Prato e con l’intera zona termale.

L’intervento inoltre ha la finalità di migliorare il collegamento della citata area con la S.S. 691 per il raggiungimento dell’asse autostradale E45, la strada comunale località Monticello, che si stacca dalla SP 429a e passa sotto la SS 691 “Fondovalle Sele”, relativi all’intervento.