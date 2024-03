AUTORITA’ DI GESTIONE CAMPANIA DIFENDONO DE LUCA: “FITTO CON LETTERA A SINDACI DIFFAMA”

“Ennesimo falso ed ennesima iniziativa diffamatoria del ministro Fitto nei confronti della Regione Campania. I Fondi Fsc sono bloccati da un anno e mezzo”. Lo affermano, in una nota, le Autorità di Gestione della Regione Campania che definiscono “totalmente falsa, offensiva e gravemente diffamatoria la lettera, indirizzata in data odierna a tutti i Comuni della Campania, con la quale il Ministro per la Coesione attribuisce agli uffici regionali il ritardo nello sblocco delle risorse del Fondo complementare destinate alla Regione”.

