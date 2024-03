MARA CARFAGNA (AZIONE): “TERZO MANDATO A DE LUCA? GLI REVOCHEREI FIDUCIA COME CITTADINA”

“Io come membro del parlamento non sono contraria al terzo mandato, perché penso che tre mandati siano a volte anche necessari per completare una visione di territorio. Ma, come cittadina, se io avessi votato per De Luca, gli revocherei la fiducia al terzo mandato”. Si esprime così la presidente di Azione Mara Carfagna interpellata a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda, “Il Patto”, che si è tenuta nel Palazzo Alabardieri di Napoli. “Come membro del parlamento non sono contraria al terzo mandato – insiste Carfagna -, ma lo sarei come cittadina della Campania. Però ritengo giusto che sia lasciato ai cittadini il compito di decidere se confermare o revocare la fiducia a un governatore: i cittadini sono padroni e con la matita possono fare tutto. Ma qui, in Campania, il mandato a De Luca lo rievocherai se non altro perché sulle grandi partite che sono di competenze e responsabilità regionale, la sanità e i trasporti, nonostante il rimpallo di responsabilità con il governo, la giunta regionale ha totalmente fallito. Basta chiederlo ai campani che fanno liste d’attesa interminabili per farsi curare o che si fanno viaggi della speranza per prendere il trasporto pubblico”.

