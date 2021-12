PROVINCIA DI SALERNO. CONSIGLIO IL 30 DICEMBRE, IL 28 RIUNIONE DEI PARTITI DI MAGGIORANZA

Il 30 Dicembre verrà convocato, a Palazzo Sant’Agostino, il Consiglio Provinciale per la discussione del Bilancio di Previsione 2022 ma anche per l’ingresso, all’interno del Parlamentino provinciale, di tutti i nuovi eletti dopo il voto di sabato 18 Dicembre. Un impegno istituzionale di fine anno che, almeno per i consiglieri eletti nelle liste di centro sinistra, sarà preceduto da una riunione di maggioranza che vedrà gli 11 consiglieri provinciali incontrare il Presidente della Provincia Michele Strianese il 28 Dicembre. Tempi stretti per la ripresa delle attività del Consiglio Provinciale di Salerno, in attesa della delicata scelta politica del Vice Presidente che sarà indicato tra gli 11 consiglieri eletti nelle liste di maggioranza.

