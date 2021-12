PROVINCIA DI SALERNO. FORZA ITALIA E LEGA, GRUPPO UNICO: RUBERTO CAPOGRUPPO

Lista unica e gruppo unico: linea coerente per Forza Italia e Lega che, dopo aver approntato una lista unica per le provinciali dello scorso 18 dicembre, si apprestano a varare un gruppo unico anche all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. Ottenuta l’elezione di Ruberto (Forza Italia) e Del Sorbo (Lega), adesso i due partiti avranno anche un gruppo unico in Consiglio Provinciale: capogruppo sarà, quasi certamente, Giuseppe Ruberto, dopo l’esperienza già maturata, negli ultimi anni, all’interno dei seggi di Palazzo Sant’Agostino. Lega e Forza Italia, dunque, rinforzano anche in Provincia di Salerno l’asse nazionale dove entrambi i partiti sono nella maggioranza del Governo di Mario Draghi.

