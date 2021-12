LA CAMPANIA FINO A FINE DICEMBRE RESTA BIANCA MA DE LUCA PREPARA LE CHIUSURE

In base ai numeri la Regione Campania, almeno fino alla fine del 2022, resterà in fascia bianca, soprattutto per un basso impatto sulle strutture ospedaliere, molto meno piene rispetto ad altre regioni d’Italia. E’ quanto emerge dai report nazionali che non segnalano alcuna criticità per la Campania anche se il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, da qualche giorno, ha già annunciato una nuova stretta e nuovi provvedimenti di chiusura. Non è ancora chiaro quali saranno i settori colpiti, nè, tanto meno, se la Regione Campania, in caso di provvedimenti autonomi, abbia predisposto anche un piano di ristori economici per le attività produttive che saranno interessate dalle decisioni.

