COMUNALI 2022. ATTESA PER I PRIMI INCONTRI DEI COORDINATORI DEL CENTRO DESTRA

Non è il caso di incontrarsi durante le festività natalizie ma, di sicuro, uno dei primi appuntamenti del 2022 per i Coordinatori Provinciali dei partiti del centro destra sarà un tavolo per affrontare il nodo delle candidature per le Comunali della prossima primavera. L’ultima tornata delle amministrative ha dimostrato come i livelli locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega ed Udc abbiamo enormi difficoltà di dialogo, per problemi spesso non politici ma di posizionamento sul territorio: a Salerno, giusto per ricordarlo, l’ok definitivo sul nome di Michele Sarno è arrivato a poco meno di un mese dalla scadenza per la presentazione delle liste. Oggi, all’orizzonte, per Giuseppe Fabbricatore (Fdi), Attilio Pierro (Lega), Enzo Fasano (Forza Italia) ed Ernesto Sica (Udc) ci sono tre scadenze importanti che riguardano i comuni di Mercato San Severino, Nocera Inferiore ed Agropoli: tre comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti che saranno un importante test politico per la prossima primavera.

agendapolitica@libero.it