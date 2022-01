PROVINCIA DI SALERNO. IL COVID DI STRIANESE RALLENTA LE DELEGHE AI CONSIGLIERI

Il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese fermo ai box per il Covid: e, dunque, le trattative per l’assegnazione delle deleghe ai consiglieri di maggioranza si sono fermate, mandando in frantumi i progetti di chi aveva indicato il giorno della Befana come possibile data per il conferimento degli incarichi. Soprattutto per quello di Vice Presidente. Adesso, salvo altri imprevisti di natura politica, bisognerà attendere la guarigione del Presidente della Provincia, le cui condizioni di salute, per fortuna, non sono preoccupanti. Tutto rimandato, tutto rinviato anche se nelle more la carica di Vice Presidente potrebbe restare, per gli affari urgenti, nelle mani di Carmelo Stanziola, Vice Presidente uscente.

Share on: WhatsApp