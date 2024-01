PROVINCIA DI SALERNO. IN ANTEPRIMA LE DELEGHE DI ALFIERI AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Il piano è già pronto e sarà sottoposto al consesso dei consiglieri provinciali di Salerno mercoledi’, nel corso di una riunione, convocata dal Presidente Alfieri alla quale prenderanno parte tutti i 12 consiglieri di maggioranza, eletti nel corso delle Provinciali dello scorso 20 Dicembre. Ecco le deleghe per i singoli consiglieri.

A Giovanni Guzzo sarà confermata la delega di Vice Presidente come anche quella delle Politiche Giovanili, già portata avanti nel corso degli ultimi due anni.

Per Francesco Morra pronte le deleghe all’Urbanistica ed alla Cultura.

La novità, invece, riguarda il settore della Viabilità per il quale c’è il nome del consigliere provinciale di Campania Libera Rosario Danisi.

Turismo per Sorrentino, Manutenzione per Palladino, Ambiente per De Simone, Sport per Fiore, Edilizia Scolastica per D’Onofrio, Agricoltura per Speranza, Partecipate e Personale per Cerratani.

Infine le due donne elette in Consiglio Provinciale: Pari Opportunità per Rosamilia e Politiche Sociali per Ferrara.