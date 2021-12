PROVINCIA DI SALERNO. LUCA CERRETANI SARA’ IL CAPO GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Luca Cerretani, l’ex Vice Presidente della Provincia di Salerno, per la quarta volta eletto a Palazzo Sant’Agostino nella lista del Pd, sarà, nella giornata di domani, ufficialmente indicato come capogruppo in Consiglio Provinciale per il Partito Democratico. Per Cerretani si tratta di un importante riconoscimento politico per il ruolo che andrà ricoprire all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino: un cilentano alla guida del Gruppo del Pd, in attesa che i vertici provinciali sciolgano la riserva sul nome del Vice Presidente ed anche dei consiglieri delegati dal Presidente della Provincia Michele Strianese.

