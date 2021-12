PROVINCIA DI SALERNO. PRIMO CONSIGLIO IL 30 DICEMBRE, REBUS VICE PRESIDENTE

Verrà convocato il 30 Dicembre alle ore 13:00 il primo Consiglio Provinciale post voto: i 16 consiglieri provinciali, appena terminate le festività natalizie, riceveranno la convocazione per partecipare alla prima seduta che sarà chiamata anche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022. In casa Pd, intanto, non è stato ancora sciolto il rebus della Vice Presidente, unico ruolo politico che il Presidente Strianese puo’ assegnare all’interno dei 5 consiglieri eletti con la lista del Partito Democratico: chiaro che la scelta dovrà essere fatta prima della seduta del 30 Dicembre quando i partiti dovranno anche indicare i nomi dei Capigruppo. Sorrentino sarà il Capogruppo del Partito Socialista Italiano, Sonia Alfano per Fratelli d’Italia, Rosario Danisi per Campania Libera: da verificare se Forza Italia e Lega faranno gruppo unico – nel qual caso sarà Giuseppe Ruberto il capogruppo.

agendapolitica@libero.it