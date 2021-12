L’ultimo sondaggio del 2021 per le intenzioni di voto degli italiani, in caso di voto per le elezioni politiche, realizzato da YOUTREND, conferma il buono stato di salute del Partito Democratico di Enrico Letta, stabilmente primo da alcune settimane. Ecco tutte le proiezioni dei partiti.

PARTITO DEMOCRATICO – 21,5%

FRATELLI D’ITALIA – 19%

LEGA – 18,8%

MOVIMENTO 5 STELLE – 15%

FORZA ITALIA – 8,1%

AZIONE – 3,5%

ITALIA VIVA – 2,2%