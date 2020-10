PROVINCIA DI SALERNO. PROSEGUONO I LAVORI PER LA FONDOVALLE CALORE

La Provincia di Salerno prosegue i lavori per la realizzazione della strada Fondovalle del Calore salernitano di collegamento tra il sistema urbano di Vallo della Lucania-Cilento per agglomerati industriali della Valle del Sele – 1° Stralcio. Si ricorda che lo scorso 24 giugno 2020 erano venute meno tutte le cause ostative al prosieguo delle lavorazioni per la completa esecuzione dei lavori per cui veniva sottoscritto il relativo verbale di ripresa lavori e di consegna definitiva degli stessi. L’intervento quindi riprendeva il 26 giugno scorso.

L’importo dei lavori è € 18.184.441,36 finanziati dalla Regione Campania – FSC 2000/2006 APQ “Infrastrutture per la viabilità in Campania – IV Atto Integrativo” Riprogrammazione delle economie disponibili sull’intervento “Variante di Vallo della Lucania tra SS 18 e la ex SS 488”.

“Dal 26 giugno scorso ad oggi – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese – sono state realizzate molte cose, considerato anche che si sono riscontrate difficoltà ostative nella immissione in possesso dei terreni oggetto di esproprio.