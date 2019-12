PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE: “PONTE ASA, STIAMO INTERCETTANDO I FINANZIAMENTI DELLA REGIONE”

In merito alla chiusura temporanea del traffico veicolare della SP 175 al km. 3+250, in corrispondenza del ponte sul Torrente Asa, nel Comune di Pontecagnano Faiano, stabilita con Ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno n. 628 del 29/11/2019, il Presidente Michele Strianese precisa che l’interruzione si è resa necessaria al fine di svolgere le opportune indagini per la valutazione di sicurezza strutturale. La chiusura è prevista per circa un mese e nel frattempo è consentito il transito ciclopedonale sul ponte in legno posto parallelamente a valle del ponte suddetto.

“Capiamo assolutamente il disagio a cui sono costretti i cittadini della zona – dichiara il Presidente Strianese – ma noi abbiamo il dovere di garantire una mobilità sicura innanzitutto. Sarà nostra cura e impegno ripristinare nel più breve tempo possibile il traffico regolare sulla SP 175, all’altezza del ponte Asa nel comune di Pontecagnano Faiano. Ovviamente stiamo tempestivamente provvedendo a intercettare le risorse economiche necessarie e proprio in queste ultime ore abbiamo ricevuto precise garanzie da parte dalla Regione Campania.