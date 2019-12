NOCERA SUPERIORE. FDI: “BENE IL SINDACO, ACCOLTO LE NOSTRE RICHIESTE SU VIABILITA’ “

“Accogliamo con estremo piacere l’intervento che l’amministrazione comunale di Nocera Superiore ha effettuato per migliorare la sicurezza della viabilità nei pressi di Via Petrosino. Evidentemente le nostre sollecitazioni, comunicate al Sindaco ed all’assessore in una apposita interrogazione, erano motivate e giuste”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Fabbricatore, Amato e Pagano.

“La speranza”, continuano i consiglieri di Fratelli d’Italia, “è che per tutte le altre problematiche che abbiamo segnalato non si debba attendere altro ed inutile tempo. La nostra è una opposizione chiara, diretta e costruttiva, sempre nell’ottica di un miglioramento delle condizioni di vibilità della nostra gente”.