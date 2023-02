PROVINCIA DI SALERNO. TAVOLO OPERATIVO PER RIMOZIONE RIFIUTI SU STRADE PROVINCIALI

La Provincia di Salerno ha convocato per venerdì 3 febbraio alle ore 13,00 a Palazzo Sant’Agostino, l’incontro pubblico volto alla risoluzione delle problematiche di abbandono indiscriminato di rifiuti sulle due strade provinciali, la Litoranea SP 174 e l’Aversana SP 417. Sono stati invitati i Comuni di Pontecagnano Faiano, il Comune di Battipaglia, il Comune di Eboli e la Federalberghi Salerno che ha segnalato la questione con una richiesta di un intervento istituzionale in merito.

“Abbiamo subito accolto – dichiara il Presidente Franco Alfieri – l’invito del Presidente di Federalberghi Antonio Ilardi per avviare un percorso istituzionale che ci permetta di risolvere questo assurdo fenomeno di inciviltà diffuso che riduce alcuni tratti delle due strade provinciali in vere e proprie discariche a cielo aperto.

È urgente istituire un tavolo operativo con le Amministrazioni e gli Enti interessati per individuare insieme soluzioni organizzative e strutturali che ci consentano di contrastare e prevenire questi reati ambientali, ma anche di perseguire chi li commette, quando necessario.

Per noi è prioritaria la mobilità sicura sulle nostre strade, ma anche la corretta attenzione alla sicurezza ambientale. Il nostro territorio a vocazione turistica non può essere compromesso da scenari desolanti di rifiuti abbandonati, soprattutto su arterie stradali, come in questo caso l’Aversana e la Litoranea, che permettono il collegamento con l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Abbiamo una responsabilità precisa nei confronti delle nostre comunità perché non è certo in questo modo che si fa turismo.”